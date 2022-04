Tarmac Aerosave inaugure un nouvel atelier dédié aux moteurs sur son site de Tarbes

(MRO Americas) Tarmac Aerosave annonce la mise en opération d'un nouveau hangar de 5 500 m² sur son site historique de Tarbes, une installation exclusivement consacrée aux services pour moteurs.



Ce hangar comprend trois zones de travail distinctes, permettant de proposer 100 places de stockage pour tous types de moteurs, des services de maintenance légère pour les réacteurs CFM56 et LEAP-1A/-1B de CFM International et des opérations de démantèlement pour des moteurs de la famille CFM56. La maintenance légère des moteurs comprendra de nombreuses opérations telles que les préservations, les procédures de fin de leasing, les boroscopies, des inspections...



Tarmac Aerosave précise également que le bâtiment a été spécialement conçu en prenant en compte l'environnement nécessaire au stockage des pièces aéronautiques les plus sensibles, notamment par un contrôle de la température et de l'humidité.



« Tarmac Aerosave est reconnu pour son expertise et ses soins portés aux avions. Afin de satisfaire toujours mieux nos clients, nous voulons leur proposer des services de qualité dédiés aux moteurs, en y consacrant des équipes, un outillage et des ateliers spécifiques. Ce nouveau hangar s'inscrit dans notre politique de développement des trois sites industriels » annonce Alexandre Brun, le président de Tarmac Aerosave.



La société fondée par Airbus, Safran Aircraft Engines et Suez dispose désormais d'un total de cinq hangars sur la plateforme aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées : deux hangars de capacité gros-porteur et affectés à la maintenance des avions ; deux hangars logistiques destinés au stockage des pièces déposées des avions et désormais ce nouveau hangar dédié aux moteurs.



Avec ses installations de Teruel et de Toulouse Francazal, Tarmac Aerosave a accueilli plus de 1300 avions, relivré plus de 830 appareils et en a recyclé 325. Elle a également démantelé plus de 170 CFM56 depuis 2012.