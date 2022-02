Chine : GAMECO passe à la Phase III pour préparer l'avenir

Le grand projet Phase III de GAMECO (Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company) est entré en service. Lancées en mai 2019 pour un investissement de plus de 111 millions d'euros (886 millions de yuans), les nouvelles installations de maintenance géantes de la société MRO chinoise sont officiellement opérationnelles depuis le 7 février avec l'accueil de trois Boeing 737-800BCF. Le site avait été inauguré le 21 décembre avec la présence symbolique d'un A380 et d'un 747-400F de China Southern.



La nouvelle extension du site principal de GAMECO, implantée sur la plateforme aéroportuaire de Canton-Baiyun, occupe une surface au sol de 50 482,7 m² pour une surface totale de plus de 98 000 m2 construits. Située au nord des hangars Phase I et Phase II respectivement mises en place en 2004 et 2013, cette nouvelle installation viendra accompagner le développement de la plus importante compagnie aérienne chinoise, la société MRO...