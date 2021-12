Corso Magenta teste en vol sa solution de réparation rapide de peinture pour avions commerciaux

La société française Corso Magenta était présente lors du dernier salon aéronautique de Dubaï pour présenter sa solution de réparation rapide de peinture pour avion.



Baptisée CorsoPatch Aircraft, cette solution est actuellement testée en vol depuis cet été sur 7 appareils opérés par quatre compagnies aériennes, dont Air Corsica (1 A320) et easyJet (2 A320).



Certains des essais comptabilisent actuellement plus de 600 heures de vol. Fabriqués à partir de peintures aéronautiques qualifiées, ces patchs de réparation adhésivés sont protégés d'un côté par un liner, et de l'autre par une application tape. La société basée à Nanterre (Hauts-de-Seine) précise que cette solution permet des réparations rapides sans avoir à immobiliser les appareils, maximisant ainsi leur temps d'exploitation.



Les patchs n'ont pas besoin de temps de séchage et leur installation prend au maximum 40 minutes. Ils sont proposés à partir d'un diamètre 10 cm. Leur épaisseur est de seulement 110 µm.



Corso Magenta est agréée PART 21G par l'OSAC depuis février, une certification lui permettant de fabriquer sa solution. CorsoPatch Aircraft est en cours d'approbation par l'EASA en tant que Réparation Mineure.



À noter que cette solution de réparation rapide de peinture découle du projet SYSCO (SYStème de peinture sec COllé) issu du programme d'innovation DGA RAPID (Régime d'APpui à l'Innovation Duale), en partenariat avec la DGA , la DMAé, Airbus et Air France Industries.