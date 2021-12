Pratt & Whitney lance le GTF Advantage pour la famille Airbus A320neo

Cette nouvelle évolution du moteur à réducteur deviendra l'offre standard de Pratt & Whitney pour la famille A320neo d'Airbus à partir de janvier 2024 (PW1100G-JM). Elle sera capable de fournir 34 000 livres de poussée au décollage.



Pratt & Whitney n'a décidément pas chômé durant la crise sanitaire. A l'occasion de son media day le 2 décembre, le motoriste américain a en effet annoncé qu'il travaillait depuis un an sur une amélioration de son GTF. Ayant déjà réalisé des essais au sol et en vol, il peut désormais présenter son GTF Advantage, qui sera disponible et deviendra l'offre standard pour la famille A320neo d'Airbus à partir de janvier 2024 (PW1100G-JM).



Tom Pelland, SVP de l'activité GTF Engines chez Pratt & Whitney, rappelle que le motoriste a toujours affirmé que le GTF avait de grandes opportunités d'amélioration. Cette première évolution majeure, six ans après l'entrée en service du moteur, va permettre d'augmenter la poussée, réduire la consommation du moteur et réduire la température dans le coeur. « Il est dur de réunir ces trois avancées en même temps », commente-t-il.



Le GTF Advantage sera ainsi capable de fournir 34 000 livres de poussée lors d'un décollage au niveau de la mer comme en conditions « hot and high ». « Cela en fait l'option de motorisation la plus puissante proposée pour la famille A320neo », un élément essentiel pour les versions LR et plus encore XLR de l'A321neo. Il permettra également de réduire d'un point de pourcentage supplémentaire la consommation de carburant, atteignant une réduction de 17% par rapport au V2500 (contre 16% pour la version actuelle du GTF).



MTU a eu une responsabilité particulière dans le programme d'améliorations. Il a en effet travaillé à l'optimisation du compresseur haute pression, qui a permis de réduire les températures dans la section chaude, et de la turbine basse pression, où la gestion du jeu entre les aubes de la turbine et les joints d'étanchéité a été rendue plus performante (« active clearance control »). Un autre élément qui joue favorablement sur les performance est l'augmentation du flux d'air qui passe dans le coeur du moteur et la modification de son cheminement dans cette partie. Enfin, la résistance aux dommages et à l'usure a également été améliorée, grâce au recours à des revêtements de nouvelle génération.



L'un des autres avantages de l'évolution est que le GTF Advantage restera complètement interchangeable avec un GTF classique, facilitant la gestion des flottes au sein des compagnies. Il sera également compatible avec l'utilisation de 100% de carburant durable d'aviation dès son entrée en service.



Onze moteurs participent au programme d'essais et ont déjà réalisé près d'un millier d'heures de vol, depuis le premier vol réalisé en mars 2021 sur le 747 banc d'essais volant de Pratt & Whitney.



Le media day de Pratt & Whitney étant tourné vers le sujet de l'aviation durable, le motoriste a rappelé que la flotte de GTF (qui équipent 1 100 appareils actuellement et ont réalisé plus de dix millions d'heures de vol) avait permis d'éviter la consommation de 600 millions de gallons de carburant (2,2 milliards de litres), donc l'émission de six millions de tonnes d'émissions carbone sur ses six ans de service.