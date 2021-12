NYCO signe un important accord stratégique avec Air France pour développer des lubrifiants aéronautiques durables

On attendait son officialisation depuis le salon MRO Europe à Amsterdam et c'est désormais chose faite. Le spécialiste français des lubrifiants aéronautiques NYCO a signé un accord stratégique avec Air France pour coopérer sur l'évaluation des services d'huile moteur et sur le développement de nouveaux lubrifiants aéronautiques durables au profit de l'industrie aéronautique. Avec ce partenariat, NYCO confirme que son ambition est désormais focalisée sur les bénéfices potentiels de ces nouvelles technologies innovantes et durables en collaboration avec les principaux acteurs du secteur, notamment avec les avionneurs et les motoristes.



« Les évaluations de service réussies des produits NYCO par Air France ont montré que NYCO peut rivaliser avec les meilleurs du secteur », a déclaré Didier Verté, VP Engine Fleet & Engineering chez Air France. « Nous sommes impatients de travailler avec NYCO pour développer des produits durables conformes aux objectifs de santé et de sécurité d'Air France en fournissant l'expérience et les exigences d'un opérateur » a-t-il ajouté.



La grande compagnie aérienne française a commencé à utiliser des graisses multi-usages de NYCO en 2014 dans une logique de rationalisation de ses lubrifiants aéronautiques, synonyme de réduction de coûts, de simplification, de gain de temps, d'optimisation de l'approvisionnement, mais d'impact direct sur l'environnement grâce à une limitation du gaspillage (contenants plus importants pour plus d'usages).



Air France a ensuite opté pour l'huile turbine synthétique Turbonycoil® 600 sur sa flotte de monocouloirs Airbus (CFM56) il y quatre ans, une première étape suivi de la qualification sur la famille Boeing 777 (GE90). L'huile turbine standard de NYCO est désormais aussi présente sur les nouveaux A220-300 d'Air France (GTF) et son utilisation va désormais s'étendre aux A330 de la compagnie grâce à une qualification pour les CF6-80 de GE. Pour rappel, HOP, la division régionale d'Air France, utilise également la Turbonycoil® 600 sur toute sa flotte.



« Cet accord de partenariat concrétise des années de collaboration entre NYCO et Air France », annonce pour sa part Pedro Dasi, responsable de l'aviation civile de NYCO. « Cela a commencé en 2014 avec NYCO soutenant Air France via une rationalisation des graisses à usage général et s'est poursuivi avec des évaluations en service du TURBONYCOIL® 600 sur différents types d'avions d'Air France. Nous sommes fiers de cette confiance mutuelle et heureux de travailler aux côtés d'Air France au développement de nouveaux lubrifiants aéronautiques durables pour notre industrie » poursuit-il.



Pour rappel, l'activité aéronautique NYCO est née dans les années cinquante, notamment dans le secteur de la défense par la volonté d'indépendance de la France au niveau de ses lubrifiants. Les lubrifiants aéronautiques de NYCO sont aujourd'hui qualifiés sur nombre d'avions et hélicoptères militaires et civils.