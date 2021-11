Air France Industries pose la première pierre de son nouvel atelier moteur à Orly

Le soleil de novembre a gratifié Air France Industries de sa présence en ce 8 novembre, saluant le retour des projets d'envergure alors que la crise continue de faire souffrir le transport aérien. C'est à cette date en effet que la société de maintenance a tenu une cérémonie dans ses installations à Orly pour la pose de la première pierre de son nouvel atelier moteur.



Situé entre et relié à l'historique bâtiment 34 et au bâtiment Constellation (bâtiment 22), à la place précédemment occupée par un magasin de pièces (bâtiment 21), ce bâtiment de jonction de 4 000 m² a vocation à rassembler sous un même toit toutes les activités liées à la maintenance, à l'entretien et à la révision des moteurs d'Orly. En effet, jusqu'à présent, les moteurs et leurs sous-ensembles pouvaient être acheminés dans six ou sept ateliers disséminés sur la plateforme pour être démontés, avec les...