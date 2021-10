AFI KLM E&M et Triumph finalisent la création de leur coentreprise xCelle Americas

A l'occasion du salon MRO Europe qui a débuté le 20 octobre à Amsterdam, AFI KLM E&M et Triumph ont finalisé leur projet de coentreprise. La nouvelle société, spécialisée dans la révision des nacelles pour les avions de nouvelle génération, a été baptisée xCelle Americas et sera présidée par Philippe Martin de Beaucé.



Le projet de création de xCelle remonte à 2019 et avait déjà franchi une étape majeure en avril dernier lorsque l'accord définitif - mais devant encore être approuvé par les autorités - avait été signé entre les deux partenaires. A cette occasion, ils avaient déjà annoncé le champ d'action de la société et le choix du site de réparation de Triumph à Hot Springs (Arkansas) comme base de ses activités.



xCelle Americas pourra intervenir sur les nacelles de Boeing 787 et 737 MAX, ainsi que sur celles des Airbus A320neo et des A350. Elle vise les opérateurs de ces appareils en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. En ce qui concerne les Dreamliner, les réparations seront réalisées sous la licence que Rohr (filiale de Collins Aerspace) a consentie à Air France.



AFI KLM E&M va ainsi pouvoir élargir ses capacités de maintenance de nacelles et sa licence 787 sur le continent américain. Quant à Triumph, il se fait une place sur le marché de l'entretien des nacelles d'avions nouvelle génération.



Les deux partenaires ont également redit que xCelle était une première étape dans un partenariat stratégique qui ne demande qu'à être élargi.