« C'est maintenant qu'il faut préparer ses moteurs pour la reprise », Earl Exum, PDG d'IAE

Loin de la morosité qui a plané sur le secteur aéronautique ces derniers mois, IAE (International Aero Engines) a célébré cet été le passage des 250 millions d'heures de vol en service pour son V2500. Le moteur équipe actuellement plus de 3 000 appareils de la famille A320 et, si tous n'ont pas repris le service, les perspectives sont plutôt bonnes pour l'entretien de la flotte. En marge du salon MRO Europe qui débute le 19 octobre à Amsterdam, Earl Exum, le président d'IAE, explique les décisions qu'il a prises pour faire face à la crise et livre sa vision de la reprise au Journal de l'Aviation.



Comment la crise a-t-elle touché IAE ?



IAE va plutôt bien. Bien sûr, quand la crise est survenue, nous avons été touchés. Nous avons vu l'utilisation des A320 avec nos moteurs se réduire à moins de 50% de leur niveau d'utilisation...