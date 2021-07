Quand le leader mondial des turbopropulseurs s'intéresse de très prés à la technologie hybride électrique

Le motoriste Pratt & Whitney Canada dévoile son plan pour intégrer sa technologie de propulsion hybride électrique à un programme de démonstrateur en vol, en vue d'une probable révolution dans le monde des avions régionaux.



Pratt & Whitney Canada (Raytheon Technologies), leader mondial des turbopropulseurs pour l'aviation régionale (longues séries des moteurs PT6 et PW100/150) va participer au plan de relance verte du Canada en venant intégrer sa technologie de propulsion hybride électrique sur un Dash 8-100 de De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) pour des essais en vol.



Un moteur électrique et un système de commandes évolués fournis par l'équipementier Collins Aerospace, faisant également partie du groupe Raytheon Technologies, seront aussi intégrés au démonstrateur. Les essais au sol devraient commencer en 2022 puis mener aux essais en vol sur du démonstrateur en 2024.



Pratt & Whitney Canada partira sur la base de son turbopropulseur PW123, un moteur qui équipe les Dash 8 200/300. L'objectif est d'atteindre une réduction de 30% de la consommation de carburant et des émissions de CO2 pour un avion régional, notamment en optimisant les performances des moteurs via l'apport d'une puissance électrique dans certaines phases de vol. Ce programme fait d'ailleurs suite au Projet 804 mené par Pratt & Whitney Canada et Collins Aerospace depuis 2019, et qui devait conduire à l'installation d'une propulsion hybride (avec un moteur électrique de 1 mégawatt) sur un Dash 8-100.



« Pratt & Whitney Canada est fière de figurer comme chef de file en matière de technologies de propulsion toujours plus durables et de faire partie intégrante du plan de relance verte du Canada, » annonce Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada. « La technologie hybride électrique a un rôle important à jouer pour permettre le prochain bond en avant en matière d'efficacité des moteurs d'avion et nous sommes particulièrement bien positionnés pour démontrer tout son potentiel » a-t-elle ajouté.



Cette nouvelle initiative de Pratt & Whitney Canada sera le fruit d'un investissement de 163 millions de dollars canadiens avec des prêts consentis par les gouvernements du Canada (49 millions de dollars) et du Québec (20,5 millions). Elle s'inscrit dans un plan plus large qui concerne aussi Bell Textron Canada et CAE et qui nécessitera jusqu'à 693 millions de dollars canadiens et qui pourra permettre de créer un millier d'emplois en lien avec les objectifs de décarbonation progressive de l'aviation.



« Voilà des projets majeurs qui vont propulser le Québec vers l'avenir! Nous allons concevoir les hélicoptères et les avions de demain ici, au Québec. Ces appareils permettront de créer de la richesse, tout en réduisant les gaz à effet de serre partout sur la planète. L'industrie aérospatiale va repartir en force. Votre gouvernement sera là pour solidifier notre statut de leader et pour assurer un avenir brillant à l'industrie québécoise de l'aérospatiale, » a déclaré François Legault, le Premier ministre du Québec.