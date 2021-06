L'Airbus A400M bientôt capable de lutter contre les incendies ?

Il fallait y penser. AKKA Technologies vient de développer une solution clé en main pour pouvoir ajouter une nouvelle capacité auxiliaire aux avions de transport militaires A400M, C295 et CN-235 d'Airbus, celle de pouvoir embarquer et larguer de l'eau pour lutter contre les incendies.



Il s'agit d'une solution de conversion clé en main, permettant de reconvertir temporairement des avions de transport militaires en cas de besoin, et avec un coût extrêmement réduit. Selon la division aéronautique d'AKKA France, la mise en place de cette solution Plug & Play prend d'ailleurs moins d'une heure à être installée à bord des avions.



Ce kit est particulièrement simple, car il ne repose que sur le chargement d'un ou deux réservoirs pouvant contenir jusqu'à 10 tonnes d'eau à bord des appareils (en fonction bien sûr de la charge utile maximum de chacun des programmes). Aucune modification n'est nécessaire au niveau des avions. L'A400M pourra quant à lui emporter deux réservoirs du même type, devenant un bombardier d'eau capable de larguer 20 tonnes.



À titre d'indication, les capacités des bombardiers d'eau spécialisés tels que le Canadair CL-415 ou le Dash 8 Q400 MR sont de l'ordre de 6 tonnes et 10 tonnes respectivement. Les CN-235 et C295 pourront alors disposer de capacités de largage assez proches.



« Nous sommes très fiers de l'équipe qui a développé cette solution simple, robuste et rentable. Le kit a été conçu pour les avions A400M et CASA C-235 & C-295, mais est également compatible avec de nombreux autres avions tels que le C-130 Hercules, le C-27J Spartan ou l'Embraer KC-390. AKKA met toute son expertise historique en aéronautique au service du développement d'innovations à valeur ajoutée au sein de l'industrie » a déclaré Pierre-Yves Lazies, Vice-président de l'Aviation chez AKKA France.



L'installation du kit se fait ainsi à l'aide de treuils via la porte de chargement arrière. Le réservoir est ensuite rempli en une dizaine de minutes seulement pour chaque mission.



Pour rappel, Airbus DS avait déjà mené des essais de largage d'eau sur un C295 modifié en 2013. Une version avec un dispositif de largage de retardant avait aussi été imaginée quelques années plus tard.