AFI KLM E&M met en place son programme de soutien équipements pour l'Airbus A220

AFI KLM E&M est prête à proposer ses services pour l'entretien de la flotte A220. La société MRO a conçu un programme de soutien équipements complet pour l'appareil et peut désormais le commercialiser.



Elle a ainsi investi pour constituer des stocks de pièces détachées et a formé son personnel technique afin que ses équipes soient prêtes à intervenir de la façon la plus efficace. Son offre comporte également des services supplémentaires comme « l'approvisionnement initial et le support à l'entrée en service ou la mise en oeuvre du kit de base principal ». AFI KLM E&M rappelle également que sa filiale EPCOR est apte à réaliser l'entretien des APU de l'A220.



La société annonce que son offre a déjà éveillé l'intérêt : « plusieurs opérateurs A220 ont déjà montré un grand intérêt à rejoindre le pool de composants E&M d'AFI KLM », affirme Benjamin Moreau, SVP AFI KLM E&M Components Product.



AFI KLM E&M a notamment développé cette offre de services en raison de la commande passée par sa maison-mère Air France-KLM en 2019. Air France attend en effet la livraison d'une soixantaine d'A220 à partir du mois de septembre (pour une mise en service avant la fin de l'année), des appareils voués à remplacer les A318 et A319 actuellement dans la flotte. Depuis, la direction de la compagnie avait plusieurs fois indiqué qu'elle souhaitait prendre en charge la maintenance de ses appareils, moteurs compris. En ce qui concerne l'entretien des PW1500G, un accord a été conclu avec Pratt & Whitney en février.