Le Boeing 777-300ERSF de GECAS et IAI sur des rails, les modifications démarrent dans deux mois

Le seul programme de conversion des Boeing 777-300ER en avions tout cargo progresse. Le « Big Twin » mené par GE Capital Aviation Services (GECAS) et Israel Aerospace Industries (IAI) vient de franchir la phase intermédiaire du programme de développement du certificat de type supplémentaire (STC), une étape qui vient valider l'ensemble de la planification et les préparations nécessaires avant d'entamer la phase de modification physique de l'avion. Le programme 777-300ERSF (Special Freighter) a terminé sa revue critique de conception et les premiers kits de modification sont en cours de production.



« Le Big Twin devrait être officiellement intégré la première ligne P2F du 777-300ER d'IAI à Tel-Aviv pour commencer la conversion du prototype vers la fin du mois de juin 2021», a déclaré Yosef Melamed, vice-président exécutif d'IAI et directeur général de la branche Aviation.



Pour rappel, le prototype du « Big Twin »...