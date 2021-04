MCO : Airbus va entretenir la flotte de C295 de l'armée de l'air égyptienne

L'armée de l'air égyptienne a décidé de confier l'entretien de ses C295 à Airbus. Elle a signé un contrat de services d'une validité de cinq ans pour le soutien basé sur la performance de sa flotte. Ceux-ci portent notamment sur la fourniture de services matériels, le support technique sur site ou la maintenance sous aile.



C'est un contrat important pour Airbus, qui va ainsi s'occuper de la plus grande flotte de C295 au monde. Les commandes successives de l'armée égyptienne ont fait d'elle le plus grand opérateur de l'appareil, avec vingt-quatre exemplaires en service.



Depuis qu'elle a reçu son premier appareil en 2011, l'armée de l'air égyptienne pouvait déjà recourir au portefeuille de services de l'avionneur. Le contrat qui vient d'être signé lui permet d'aller plus loin et de profiter d'un soutien intégré, qui lui garantit que tous les éléments nécessaires à l'optimisation de la disponibilité de la flotte et à la préparation des missions sont en place au moment et à l'endroit requis.



Les autorités égyptiennes avaient opté pour le C295 en octobre 2010 et l'armée de l'air les utilise pour des missions très variées, allant des missions humanitaires et d'urgence au transport civil et militaire, en passant par du soutien aux populations dans des zones reculées. Leur choix s'était porté sur l'appareil notamment en raison de son aptitude à opérer dans les zones désertiques mais aussi de ses coûts de maintenance.



D'ailleurs, Stephan Miegel, responsable des services pour avions militaires chez Airbus Defence and Space, l'a rappelé à l'occasion de cet accord : « C'est une étape importante dans le soutien de service intégré que nous offrons à nos clients dans la région. Notre objectif et notre engagement envers nos clients est de maximiser la disponibilité de leur flotte, de garantir leur préparation aux missions, tout en économisant les coûts de maintenance. »