MRO : IndiGo étend encore son contrat de support équipements avec AFI KLM E&M

La compagnie low-cost indienne IndiGo a reconduit et étendu le spectre de son contrat de support équipements avec Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M). L'accord couvre désormais plus de 350 avions.



La gamme de services fournis par la division MRO du groupe Air France KLM comprend la réparation des équipements, l'accès à un pool dédié, la fourniture d'un kit de base principal (MBK) au centre des opérations aériennes d'IndiGo à Delhi, ainsi que le soutien logistique.



« Nous sommes très heureux de la décision d'IndiGo de prolonger notre partenariat à long terme. Cette prolongation marque une nouvelle étape dans notre stratégie visant à renforcer notre position de leader sur le segment de marché de l'A320neo et à développer davantage notre présence régionale en matière de maintenance et de réparation dans la région Asie-Pacifique » a déclaré dans un communiqué Dominik Wiener-Silva, le directeur des ventes d'AFI KLM E&M pour la région Asie-Pacifique.



Pour rappel, IndiGo connaît une importante croissance depuis son lancement, avec 255 appareils en flotte aujourd'hui et plus de 600 autres en commandes, ces derniers appartenant tous à la famille A320neo d'Airbus (A320neo, A321neo, A321LR et A321XLR).



AFI KLM E&M renforce ainsi sa coopération avec la plus importante compagnie aérienne indienne, une relation datant de la création même d'IndiGo en 2006 avec le support équipements de sa flotte d'A320ceo. L'Airline-MRO avait également pris en charge le support des équipements des 25 ATR 72-600 de la compagnie en 2017.



Depuis, AFI KLM E&M a continué à développer et à optimiser son organisation afin de fournir les solutions MRO les plus efficaces et les plus adaptées, développant ses capacités de réparation locales par le biais de sa joint-venture locale Max MRO Services (MMS), ainsi que la mise en place d'un support dédié au soutien des opérations de la flotte d'IndiGo.



« Nous sommes ravis de poursuivre notre coopération avec un leader mondial des services de maintenance aéronautique. Le haut niveau de soutien déjà fourni par AFI KLM E&M depuis de nombreuses années, ainsi que leur expertise unique sur le produit A320, à la fois en tant que compagnie aérienne et MRO, nous ont convaincus de leur accorder à nouveau notre confiance » a déclaré pour sa part Wolfgang Prock-Schauer, Président et directeur de l'exploitation d'IndiGo.