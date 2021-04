MRO : AFI KLM E&M et Triumph créent une coentreprise pour l'entretien de nacelles

Le rapprochement d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) et Triumph se concrétise. Alors que les deux sociétés y travaillent depuis juin 2019, un accord définitif a été signé créant une coentreprise qui sera spécialisée dans la maintenance des nacelles montées sur les avions de nouvelle génération.



S'adressant en particulier aux clients basés sur le continent américain, les deux partenaires indiquent que les travaux seront réalisés dans le centre de réparation de Triumph à Hot Springs (en Arkansas).



La coentreprise, qui compte capitaliser sur l'expérience du groupe Air France-KLM dans l'exploitation et l'entretien d'avions de nouvelle génération et sur l'expertise du groupe Triumph dans les services MRO, offrira toute une palette de services. Elle pourra ainsi gérer des problèmes opérationnels ou de la maintenance régulière. En 2019, les partenaires précisaient qu'ils offriraient aussi bien des services de MRO que du pooling de pièces de rechange et qu'ils développeraient conjointement des réparations pour les aérostructures et les nacelles.



Triumph et AFI KLM E&M précisent que ce rapprochement est « la première phase d'une collaboration stratégique » qui va leur donner un élan pour profiter de la reprise à venir. Sa mise en place effective reste encore soumise à l'approbation des autorités réglementaires.