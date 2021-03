L'EASA approuve la configuration à 90 sièges du Dash 8-400

De Havilland Aircraft of Canada a annoncé que la version à 90 places du Dash 8-400 avait été certifiée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA). Avec cette nouvelle certification, l'appareil va pouvoir opérer avec 90 sièges en Europe.



Cette version du biturbopropulseur avait été certifiée dès l'été 2018 par Transports Canada et le premier exemplaire avait été livré à SpiceJet en septembre de la même année. La compagnie en exploite actuellement une dizaine.



Bombardier à l'époque avait réussi à intercaler une rangée de sièges supplémentaires dans le Q400 par rapport à la version haute densité de 82 ou 86 places en modifiant la porte avant à droite, en reculant la cloison arrière et en rognant sur le pitch. La charge utile a été augmentée de près de 910 kg et les intervalles de maintenance reculés de 600 à 800 heures de vol pour les checks A...