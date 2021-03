L'Israélien IAI veut aussi poser une ligne de conversion de monocouloirs en Europe

Une bataille de conversion de monocouloirs de transport de passagers en avions tout cargo commence en Europe. La branche Aviation d'Israel Aerospace Industries (IAI) a signé un protocole d'accord avec la start-up lituanienne Aviatic MRO UAB visant à la mise en place d'un centre de maintenance sur la plateforme internationale de Siauliai (IATA/OACI : SQQ/EYSA), au nord du pays, aujourd'hui plus connue pour sa base aérienne et notamment pour les missions Baltic Air Policing de l'OTAN.



La jeune société lithuanienne propose déjà des services CAMO ainsi que des services de parking et de l'assistance technique sur la plateforme, ayant par exemple remporté des contrats avec Getjet Airlines et World Star Aviation pour leurs 737 et A320 l'année dernière. Mais cette fois Aviatic MRO veut aller plus loin et poursuivre son projet d'implanter un vrai centre MRO sur place. Le projet de coopération avec le groupe industriel...