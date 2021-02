KLM reçoit son premier Embraer E2

L'introduction du premier Embraer E2 de KLM s'accompagne aussi de l'arrivée des premiers réacteurs GTF de Pratt & Whitney au sein du groupe Air France-KLM. Les versions les plus capacitaires de la famille E-Jet E2 (E190-E2 et E195-E2) sont motorisées par des PW1900G, capables de fournir jusqu'à 23 000 livres de poussée (102 kN).



L'E195-E2 de la compagnie néerlandaise pourra transporter 132 passagers : vingt en classe affaires, huit en Premium Economy et 104 en classe économique.





La classe affaires de l'Embraer 195-E2 de KLM Cityhopper. Image © Embraer





La classe économique de l'Embraer 195-E2 de KLM Cityhopper. Image © Embraer

Il va donc augmenter les capacités de la compagnie, qui exploite actuellement dix-sept E175 et trente-deux E190 et dont les E190 comptent une centaine de sièges.



KLM Cityhopper attend vingt-cinq E195-E2 pour moderniser sa flotte (et détient des options sur dix appareils supplémentaires). Tous seront en leasing, des contrats ayant été souscrits auprès d'ICBC (pour dix avions) et Aircastle (pour quinze).



« Le nouvel E2 va vraiment faire la différence », affirme Warner Rootliep, le directeur de KLM Cityhopper, en précisant que « l'ajout de l'E195-E2 à la flotte est une partie essentielle du plan pour réduire l'empreinte environnementale [de la compagnie] d'au moins 50% par passager et par kilomètre d'ici 2030. »

