StandardAero s'offre l'activité MRO moteurs de Signature Aviation

C'est une surprise de taille. StandardAero (groupe Carlyle) a conclu un accord définitif pour acquérir l'activité de réparation et de révision de moteurs de Signature Aviation. Le montant du rachat d'ERO est estimé à 230 millions de dollars. La transaction devrait être réalisée au milieu de l'année, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles.



StandardAero va ainsi largement étendre son emprise sur la maintenance des moteurs d'avions d'affaires et d'hélicoptères, ERO étant aussi majoritairement présent sur ces activités. Le réseau de maintenance d'ERO, dont le siège est à Dallas (Texas) comprends deux sites de révisions (Dallas et Portsmouth en Angleterre), dix centres régionaux pour turbines, un site MRO de composants et deux installations dédiées au stockage et à la distribution de pièces. Il est formé par les entités Dallas Airmotive, H&S Aviation, W.H. Barrett Turbine Engine Company, International Governor Services (IGS) et International Turbine Service (ITS).



