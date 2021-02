ATR signe un contrat de maintenance global avec Satena

ATR étend son portefeuille de clients pour les services. L'avionneur a annoncé qu'il avait conclu un accord avec Satena pour la maintenance de sa flotte durant cinq ans. La compagnie colombienne, déjà opératrice d'ATR, devient une nouvelle cliente de son programme de soutien.



Le contrat qu'elle a signé couvre la mise à disposition d'un stock de pièces de rechange sur site, ainsi que l'échange standard et la réparation des composants pouvant être remplacés en piste. ATR assurera également la révision des pales d'hélices.



Satena est une compagnie détenue par l'armée de l'air colombienne et dont la mission est d'assurer le désenclavement des territoires. Mission essentielle, dont elle estime qu'elle est encore plus importante dans la situation actuelle. « En choisissant le GMA ATR, nous nous assurons que nous disposons de l'infrastructure adéquate pour optimiser nos opérations », affirme la compagnie.



Elle exploite actuellement sept ATR - quatre ATR 42-500 et trois ATR 42-600 - ainsi que trois Embraer.