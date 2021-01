Revima obtient la certification Part-145 pour son nouvel atelier en Thaïlande

La crise sanitaire aura un petit peu retardé sa mise en service mais le nouveau site d'entretien de trains d'atterrissage de Revima en Thaïlande a désormais tout ce qu'il faut pour démarrer ses activités. Il a en effet annoncé le 6 janvier avoir reçu sa certification Part-145 de la part des trois autorités de l'aviation civile majeures que sont la CAAT (Civil Aviation Authority of Thailand), l'EASA et la FAA.



« Nous sommes ravis et prêts à soutenir les révisions des trains d'atterrissage dans la région et nous sommes impatients de mener à bien les premiers projets dans les semaines à venir », a commenté Olivier Legrand, le PDG du groupe Revima.



Cette nouvelle installation est située à Chonburi, au sud de Bangkok, à proximité du principal port de Thaïlande et des aéroports de Bangkok et d'U-Tapao. Construite en seulement un an de février 2019 à mars 2020...