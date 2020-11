Hutchinson s'associe à Singapore Component Solutions pour développer une offre MRO conjointe

L'équipementier Hutchinson s'associe à Sabena technics et à AFI KLM E&M (Air France Industries KLM Engineering & Maintenance) pour développer un partenariat dans la région Asie-Pacifique.



Singapore Component Solutions (SCS) et Hutchinson ont en effet signé un protocole d'accord (MoU) pour développer leurs compétences respectives et proposer une solution de services MRO conjointe à valeur ajoutée à destination des opérateurs de la région.



En vertu de cet accord, la coentreprise singapourienne de Sabena technics et d'Air France Industries implantée à Seletar sera désignée comme le seul centre de réparation agréé pour Hutchinson dans la région. Le démarrage effectif de ce partenariat est programmé pour le début de l'année prochaine.



« Nous sommes fiers d'apporter notre expertise à un grand équipementier comme Hutchinson, ce qui permet aux deux entreprises de développer conjointement notre réseau et nos capacités de réparation en Asie » s'est réjoui Thibaut Campion, le PDG de SCS.



Pour Norbert Langlois, Vice-président exécutif de Hutchinson Aerospace Services, « ce partenariat vise à accroître nos activités en Asie et surtout, à faire bénéficier nos clients d'un réseau de réparations et de capacités de révisions commun en Asie ».



Les capacités de réparation concerneront notamment les systèmes d'isolation de vibration moteurs et APU, des équipements moteur, de l'intérieur cabine et des réparations composites et structurelles.