Comment la filière MRO des moteurs tente de s'adapter face à la crise

Ce n'est un secret pour personne. Tous les acteurs du secteur de la maintenance associée aux réacteurs d'avions commerciaux ont été fortement impactés par la diminution mondiale des vols et par le très grand nombre de reports des très coûteuses « shop-visit » (SV) depuis la mi-mars, les opérateurs devant à tout pris à préserver leur trésorerie. Une visite en atelier représente une somme particulièrement conséquente pour une compagnie aérienne, de l'ordre de plusieurs millions de dollars pour un réacteur de monocouloir, le double pour un réacteur de forte puissance.



Dans ce contexte, les motoristes et les sociétés MRO ont hélas constaté une diminution de plus de 50% des visites des moteurs en atelier depuis le début de l'année (jusqu'à -70% pour certains acteurs depuis l'apparition de la pandémie, en particulier sur gros-porteurs) et tous les éléments convergent aujourd'hui pour dire qu'une reprise de l'activité n'est pas...