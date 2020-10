Kalitta Air sera opératrice de lancement du Boeing 777-300ERSF

Kalitta Air a conclu un accord avec GECAS Cargo portant sur l'acquisition de trois Boeing 777-300ERSF. Ce contrat fera de la compagnie américaine l'opératrice de lancement de ce nouveau type d'avion converti. Les livraisons devraient débuter en 2023.



Le programme de modification du 777-300ER en avion cargo avait été annoncé il y a un an tout juste par GECAS et Israel Aerospace Industries (IAI), qui se charge du chantier de conversion. La société de leasing est la première cliente du programme et a commandé une quinzaine d'exemplaires du 777-300ERSF (plus quinze options), qui seront tous réalisés à partir d'avions de son portefeuille. Elle a livré le premier prototype à IAI au mois de juin, un appareil qui était précédemment exploité par Emirates (MSN 32789, anciennement immatriculé A6-EBB).



Le premier chantier durera ainsi deux ans, une durée qui devrait être ramenée à quelques mois pour les prochaines conversions....