Preighters : le gros coup de massue de l'EASA

Ce devait être une réelle solution pour apporter un véritable surcroît de chiffre d'affaires aux compagnies aériennes si durement touchées par les effets de la pandémie de Covid-19 sur leurs opérations, en particulier sur les gros-porteurs. Mais voilà, le sacro-saint principe de précaution a clairement frappé ici aussi, réduisant pratiquement à néant tout potentiel de développement des avions cargo auxiliaires dans le ciel européen depuis quelques jours.



En cause, la nouvelle réglementation de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) relative au transport de marchandises dans les cabines des avions dédiés au transport de passagers et en particulier pour les fameux « Preighters » apparus lors de la première vague de la pandémie pour des besoins sanitaires, puis devenus une réponse opportune pour pouvoir satisfaire les importants besoins en capacité de fret apparus avec la diminution drastique du nombre de vols long-courriers de passagers, et de...