Les A321 tout cargo se multiplient

Après l'A321P2F (Passenger to freighter) mené par Elbe Flugzeugwerke (EFW) avec ST Engineering et Airbus, un nouveau programme de conversion d'Airbus A321 en avion cargo dédié vient de se concrétiser aux États-Unis pour venir s'attaquer au marché des 757F.



L'A321-200PCF de 321 Precision Conversions, coentreprise fondée en 2017 par les sociétés américaines Aircraft Transport Services Group (ATSG) et Precision Aircraft Solutions (PAS) a volé pour la première fois le 10 octobre. L'appareil (MSN 891, N322WS, ex-Swissair, Swiss et Air Méditerranée, CFM56-5B) effectuait un vol de contrôle après sa conversion sur le site MRO d'Avocet à Orlando-Sanford (Floride).



Selon Gary Warner, le président de PAS et de 321 Precision Conversions, « Ce vol décisif était nominal à tous les égards, avec tous les systèmes primaires et secondaires, y compris la porte cargo et les sous-systèmes attenants qui ont fonctionné comme prévu ». Le programme va désormais pouvoir entamer sa campagne d'essai pour la certification de son STC aux États-Unis l'année prochaine, avec en ligne de mire aussi les validations de la part de l'EASA et de la CAAC.



Comme pour la version de son concurrent chez EFW, l'A321-200PCF pourra transporter 14 ULD standards sur son pont principal, ainsi que 10 LD3-45 en soute, pour une charge marchande maximale de 27 tonnes. Il vient donc aussi se positionner sur le marché des Boeing 757-200F, un marché que connaît d'ailleurs très bien Precision Aircraft Solutions depuis le milieu des années 2000.



À noter qu'à la différence de l'A321P2F, l'A321-200PCF n'a pas subi de modification particulière au niveau des portes à l'avant et à l'arrière de l'appareil.



Pour rappel, juste avant le déclenchement de la pandémie, Airbus estimait à un millier le nombre d'appareils à fuselage étroit à convertir pour les besoins du transport aérien de marchandises d'ici 20 ans.



EFW avait pour sa part révélé en juillet que les capacités de conversions de son A321P2F allaient graduellement augmenter pour atteindre jusqu'à 23 créneaux par an à horizon 2023 afin de répondre à la demande du marché, avec la création de nouveaux sites de conversion à travers le monde pour compléter celui de Singapour.