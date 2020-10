L'équipementier aéronautique Daher revoit son plan social à la baisse

L'équipementier aéronautique Daher a revu à la baisse son plan social pour faire face à la chute de son activité, prévoyant de supprimer jusqu'à 679 postes contre 1.300 à l'origine, a-t-on appris vendredi auprès de la direction. Cette diminution du nombre de postes supprimés est due aux mesures de soutien de l'Etat, notamment via son plan de soutien au secteur aéronautique. Elle ne tient pas compte des départs volontaires et retraites anticipées qui pourraient permettre de réduire encore les conséquences sociales, selon cette source, confirmant une information de La Tribune. En lançant fin juin les discussions sur le plan de sauvegarde de l'emploi, le directeur général Didier Kayat tablait sur la suppression d'un "effectif global de 1.300 équivalents temps plein (ETP) potentiels". Mais le groupe indiquait qu'il espérait sauver un maximum des "700 à 800" postes sur ce total grâce aux mesures de soutien de l'Etat. Les discussions avec les syndicats doivent se poursuivre jusqu'à début novembre. Le groupe, fondé en 1863 et contrôlé par la famille Daher (87,5% du capital et 12,5% pour Bpifrance), compte 10.000 salariés dans le monde, dont près de 8.000 en France. Avec l'arrêt du transport aérien, qui mettra plusieurs années à remonter la pente, et l'effet cascade sur les cadences de production d'avions, l'impact de l'épidémie de Covid-19 est brutal pour l'équipementier: 60% de son activité dépend des différentes branches d'Airbus. Pour 2020, le groupe estime "entre 300 et 400 millions" d'euros la perte de chiffre d'affaires, initialement attendu à 1,350 milliard, selon Didier Kayat. Son activité de constructeur d'avions est également touchée, Daher ne tablant que sur 40 livraisons de son monomoteur TBM en 2020, contre 48 l'an passé.