Un vent d'optimisme souffle enfin sur le programme 737 MAX de Boeing

● Le point sur les modifications des systèmes du monocouloir de Boeing

● Le point sur une possible remise en service avant la fin de l'année



Boeing et l'ensemble de sa chaîne de fournisseurs peuvent commencer à anticiper un retour en service du 737 MAX à partir de la fin de l'année, alors que la dernière génération du monocouloir de l'avionneur américain ne vole plus avec des passagers depuis plus de 18 mois.



Les avancées ont en effet été nombreuses depuis quelques semaines, la dernière en date étant le vol d'essai de près de deux heures réalisé aujourd'hui avec Steve Dickson, le patron de la FAA (Federal Aviation Administration), aux commandes d'un 737-7 de Boeing. « Peu après être arrivé à la tête de la FAA, j'ai promis que j'essaierai moi-même le 737 MAX et que je n'accorderai pas mon feu vert tant que je ne serai pas à l'aise à l'idée d'y faire voler ma famille », a rappelé l'administrateur de l'agence américaine, lui-même ancien pilote. L'EASA (Agence européenne de la...