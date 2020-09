MRO : Bombardier s'empare du centre LBAS à Berlin

Bombardier annonce l'achat de l'intégralité des actions qu'elle ne détenait pas dans Lufthansa Bombardier Aviation Services (LBAS), la coentreprise de maintenance d'avions d'affaires fondée en 1997 sur la plateforme aéroportuaire de Berlin-Schönefeld (bientôt Berlin-Brandebourg - BER). Cette joint-venture était jusqu'à présent détenue par Lufthansa Technik (51%), Bombardier Aerospace (29%) et ExecuJet Aviation Group (20%).



Selon l'avionneur canadien, désormais spécialisé dans l'aviation d'affaires, cette transaction va lui permettre étendre encore plus son empreinte mondiale au niveau du soutien à la clientèle en établissant un centre de services en pleine propriété à Berlin. Les deux transactions devraient être réalisées avant la fin de l'année.



Pour la filiale MRO du groupe Lufthansa, cette opération vient aussi à point nommé, alors que sa principale activité, la maintenance d'avions commerciaux, de leurs moteurs et équipements, est durement impactée par la crise du transport aérien liée à la pandémie.



«...