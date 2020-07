Raytheon Technologies : les activités défense viennent compenser les difficultés dans l'aéronautique civile

Raytheon Technologies, fruit de la méga-fusion de Raytheon avec le groupe United Technologies en avril, a fait état mardi d' « une bonne performance » de ses activités dans la défense qui lui permettent de compenser en partie le chaos provoqué par la pandémie dans l'aéronautique civile.



« Durant le (deuxième) trimestre, nous avons continué d'afficher une bonne performance dans nos activités de défense, alors que, comme prévu, nous avons eu des difficultés dans l'aéronautique civile », a déclaré Greg Hayes, le directeur général de Raytheon Technologies.



Les comparaisons des résultats du 2e trimestre sont difficiles avec les performances des deux entreprises avant la fusion.



Lors de la période d'avril à juin, le Raytheon nouveau a affiché une perte nette de 3,8 milliards de dollars, liée à 4,4 milliards de dollars de coûts divers, de charges et d'ajustements comptables résultant du rapprochement des deux groupes.



Hors ces éléments, l'entreprise a affiché un bénéfice de 598 millions de dollars.



Ajustés des effets de la fusion, le bénéfice par action est ressorti à 40 cents et le chiffre d'affaires à 14,3 milliards de dollars.



C'est mieux que ce qu'attendaient les analystes.



Le carnet de commandes du groupe est bien garni, avec 158,7 milliards de dollars dont 85,6 milliards dans le segment aéronautique civile et « un record » de 73,1 milliards dans la défense, précise le communiqué du groupe.



Par segment, Collins Aerospace (avionique, systèmes d'informations, etc) tout comme le motoriste Pratt and Whitney ont pâti de la chute brutale du trafic aérien à cause de la fermeture des frontières, des inquiétudes sur la propagation de la pandémie et des mesures de confinement qui ont stoppé le trafic pour raisons personnelles ou professionnelles.



Le chiffre d'affaires de Collins d'un peu plus de 4 milliards de dollars a chuté de 35% mais ce chiffre global cache une situation radicalement inverse entre le marché civil et la maintenance qui ont vu leurs ventes chuter de respectivement 53% et 48% alors que le chiffre d'affaires du segment défense a progressé de 10%.



Chez Pratt and Whitney les proportions sont les mêmes.



Quant aux deux autres divisions Raytheon Intelligence and Space (radars, satellites, etc) et Raytheon Missiles and Defense, leurs ventes ont elles aussi augmenté.



Côté fusion --qui a été finalisée en avril en plein confinement aux Etats-Unis--, M. Hayes a estimé qu'elle « progresse remarquablement bien » et il a réitéré l'objectif de 1 milliard d'économies grâce à diverses synergies.



Retour du trafic aérien en 2023



Alors que de nombreuses entreprises du secteur aéronautique se débattent avec des problèmes de liquidités, M. Hayes a affirmé que la trésorerie du groupe était solide avec 7 milliards de dollars de liquidités à la fin du deuxième trimestre « et de la souplesse financière ».



Deux milliards de dollars doivent venir s'ajouter à ce trésor de guerre à la finalisation des ventes de certains segments d'activité au troisième trimestre.



M. Hayes a aussi confirmé l'objectif de faire 2 milliards de dollars d'économies cette année et prendre des mesures de préservation de la trésorerie à hauteur de 4 milliards de dollars. « Ces mesures sont bien sûr concentrées sur nos activités dans l'aéronautique civile », a-t-il insisté.



Lors d'une conférence téléphonique avec les analystes, il a reconnu que « les effets de la pandémie sur l'économie et l'aéronautique était bien pires que ce que nous avions prévu initialement, même il y a encore quelques mois ». « Et c'est pour cette raison que nous pensons qu'il faudra au moins jusqu'en 2023 pour que le trafic aérien retrouve ses niveaux de 2019 », a-t-il prédit.



Il a indiqué que le groupe ferait des annonces plus tard dans l'année sur de nouvelles mesures pour faire face à la situation et « préserver la solidité financière » de l'entreprise ainsi que le dividende.