Hi Fly dévoile son Airbus A380 Preighter

Comme nous l'avions révélé début mai dans notre article " Un Airbus A380 « Preighter » bientôt opérationnel ? ", Hi Fly est bien l'opérateur qui se cachait derrière le chantier de Lufthansa Technik destiné à transformer un premier Super Jumbo en appareil cargo auxiliaire.La filiale MRO du groupe Lufthansa avait décroché un contrat de support technique et d'ingénierie pour développer un certificat de type supplémentaire (STC) qui permettra à l'A380 de pouvoir accueillir temporairement des marchandises en cabine et donc de pouvoir répondre aux importants besoins mondiaux de transport de fret par voie aérienne.Cette conversion temporaire va permettre à l'opérateur portugais, spécialiste de l'ACMI, de commercialiser l'important volume offert par son A380 pour transporter du fret alors que la demande de transport de passagers restera hélas encore longtemps très inférieure aux capacités des compagnies aériennes, conséquence de la pandémie de coronavirus.Le Super Jumbo offre désormais un volume utilisable de 298 m3 pour transporter des marchandises (165 m3 sur les deux ponts de la cabine, en comptant les coffres à bagages et 133 m3 en soute).L'A380 d'Hi Fly (MSN 006) est un ancien appareil opéré par Singapore Airlines. Sa cabine était configurée avec un aménagement triclasse de 471 sièges : 12 en First, 60 en Business et 399 en classe économique. La quasi-totalité des sièges a été retirée du pont principal et du pont supérieur.