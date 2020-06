Daher obtient un prêt garanti de 170 millions d'euros pour assurer sa survie

Daher annonce avoir obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) de 170 millions d'euros. Selon l'avionneur et équipementier aéronautique français, ce prêt a été obtenu auprès de son pool historique de partenaires bancaires, à savoir la Société Générale, LCL, Natixis, BNP, HSBC France, J.P. Morgan et Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM).



« A l'heure où l'aéronautique fait face à la plus grave crise de son histoire, ce prêt permettra de sécuriser les besoins en trésorerie du Groupe et la mise en oeuvre de son plan de transformation pour se positionner comme un acteur de référence sur ses marchés au moment de la reprise » écrit Daher dans un communiqué.



Les activités aéronautique de Daher ont été très fortement impactées par la crise liée à la pandémie et ses répercutions sur les baisses de cadences de production du secteur aéronautique, notamment pour ses activités de production d'aérostructures à destination du groupe Airbus.



Cette importante baisse d'activité a fait craindre aux syndicats d'éventuelles suppressions d'emplois, jusqu'à 3 000 sur les 10000 salariés que compte Daher dans le monde selon la CFDT, le syndicat annonçant aussi en avril dernier que la perte de chiffre d'affaires estimée pour 2020 par la direction était de 400 millions d'euros, sur les 1,3 milliard d'euros attendu (1,2 milliard d'euros en 2019).



« La stratégie long terme de Daher et la stabilité de son actionnariat - familial et Bpifrance - ont toujours été attrayants pour nos partenaires financiers, que nous remercions et qui, confiants dans la solidité du Groupe, nous ont naturellement et unanimement accompagné dans ce PGE », a déclaré Didier Kayat, Directeur Général de Daher, qui précise également avoir bénéficié des conseils de Rothschild & Co pour cette opération.



« Les plans d'action nécessaires à l'adaptation du groupe seront élaborés en concertation avec les représentants des salariés, sur la base d'un diagnostic partagé », annonce la direction, qui assure avoir « le souci de limiter l'impact sur l'emploi ».