Transports Canada certifie la reconfiguration du Dash 8-400 pour le transport de fret

© Jazz Aviation



© De Havilland Canada Il n'y a pas que les 777 qui peuvent participer pleinement à l'effort sanitaire au Canada. Le Dash 8-400 de De Havilland Canada peut désormais lui aussi être reconfiguré pour transporter du fret. Transports Canada a approuvé le programme de conversion établi par l'avionneur pour transformer le biturbopropulseur en cargo. Jazz Aviation sera la cliente de lancement de ce Simplified Package Freighter.La compagnie régionale canadienne a en effet commandé le service bulletin et les kits de conversion pour jusqu'à treize appareils, exploités pour Air Canada. Le chantier sur le premier appareil est en cours. Elle a également choisi de confier à l'avionneur canadien toute modification future sur sa flotte de Dash 8-400.La modification simplifiée consiste à retirer les sièges et les housses de rail des sièges de la cabine passagers. Par l'utilisation de dix-sept filets en cabine, la capacité de transport du Dash 8-400 est portée à 8,1 tonnes (17 960 livres) et un volume de 32,6 m3.», a résumé Todd Young, directeur de l'exploitation de De Havilland Canada.