Comment Air France gère l'immobilisation de sa flotte

En accord avec les recommandations constructeurs et les autorités, le groupe Air France a en effet opté pour un « stockage actif » de ces 180 appareils, qui correspond à une immobilisation d'un à trois mois. « Ceci nous permet de garder une certaine flexibilité si nous souhaitons remettre un avion en vol et de maîtriser les coûts associés à ces opérations », nous explique Géry Mortreux, directeur général adjoint en charge de la maintenance d'Air France. Mais qui dit stockage ne dit pas abandon, loin s'en faut.



Cette opération représente 150 heures de travail par appareil sur la période d'immobilisation. Une partie est représentée par la protection de l'avion : « nous devons appliquer des protections autour des ouvertures, des sondes, de différents systèmes, pour éviter l'intrusion de corps étrangers, notamment des insectes », précise Géry Mortreux.





© Air France

Contrairement à Finnair (dont le stock de cales de roues était insuffisant au début de l'arrêt des opérations), Air France Industries n'a pas rencontré de problème majeur de pénurie dans le matériel de protection. « Nous avons été en situation de gérer l'arrêt de la flotte. Nous avions à peu près tout dans nos propres stocks et nous avons passé commande pour ce qui nous manquait ou avons opté pour des mesures alternatives. Le point visible est sur les protections d'entrée d'air des moteurs : généralement, il y a un cache rouge très identifiable mais parfois nous avons dû la protéger par l'application d'un film plastique. »



Passées ces opérations de protection, viennent les opérations d'entretien. « Nous avons des points réguliers de lubrification et de fonctionnement de plusieurs systèmes qui sont d'habitude utilisés tous les jours, notamment les commandes de vol et ce qui touche aux roues. Nous avons besoin de les actionner régulièrement pour éviter qu'ils ne sèchent ou s'endommagent du fait de la non opération. » En parallèle, les équipes interviennent sur « les risques d'humidité, de développement des bactéries, de corrosion : nous activons les drainages, nous installons des déshumidificateurs, des protections anti-corrosion sur des zones qui ne sont pas peintes... »



Géry Mortreux souligne également que les réservoirs carburant restent remplis à 10% ou 20%, là encore pour éviter des phénomènes d'assèchement des joints et des fuites à venir mais aussi parce qu'il faut allumer les moteurs toutes les semaines pour éviter un endommagement des systèmes internes de cet équipement conçu pour être utilisé tous les jours.





© Air France

Mise en suspens des opérations lourdes de maintenance



Air France Industries a pris la décision de limiter ses opérations aux tâches essentielles : le soutien des avions en vol et le stockage. La première raison avancée est la protection des équipes sur le terrain. Tous les équipements nécessaires au respect des gestes barrière leur ont été fournis (masques, gants, gels, lingettes...) et l'organisation a été adaptée pour « avoir des équipes étanches, qui ne se croisent pas », avec également une adaptation des lieux de travail. Par ailleurs, le groupe est très vigilant sur l'état de sa trésorerie. « Nous avons arrêté les gros chantiers, de modification avions ou les grandes visites, pour des raisons sanitaires mais aussi pour protéger la trésorerie sur le court terme », résume Géry Mortreux.



« En revanche, lorsque nous aurons une vision un peu plus précise sur le rythme de reprise des activités et maintenant que nous pouvons mieux déterminer les conditions sanitaires, nous recommencerons ces grands chantiers. Mais pour cela, il faudra que nous ayons répondu à toutes les questions de sécurité pour les équipes et de besoin de remise en service progressive de la flotte d'Air France. »



Déjà en préparation de la reprise



La sortie de stockage actif des avions peut être un processus très rapide. « Lorsqu'on a bien réalisé les opérations récurrentes durant la période d'immobilisation, c'est l'affaire de quelques heures à quelques jours. Cela varie en fonction de la taille et du constructeur de l'appareil : les protocoles se ressemblent mais ne sont pas tout à fait superposés. Et il peut y avoir des opérations réglementaires, des échéances calendaires à vérifier. » Géry Mortreux précise toutefois qu'il y a aussi une question d'organisation et de mobilisation des équipes à gérer, en fonction du rythme de reprise.



Il prévient également que si la date du début du déconfinement a été fixée au 11 mai, la flotte devra attendre plus longtemps avant d'être remise en service, notamment la flotte long-courrier qui est beaucoup plus tributaire de la réouverture des frontières. Ce qui peut avoir une incidence sur certains appareils immobilisés. « L'activité devrait hélas reprendre en pente douce pour l'activité commerciale et il n'est pas impossible qu'on doive dépasser les trois mois de non utilisation pour certains avions et les basculer en stockage prolongé. Pour le moment c'est prématuré mais on ne l'exclut pas. »





© Air France Si les compagnies aériennes sont en première ligne dans la crise actuelle, les sociétés de maintenance doivent elles aussi s'adapter à cette situation inédite dans laquelle la majorité de la flotte mondiale est clouée au sol. Les opérations d'entretien ont logiquement fondu, cependant il reste des travaux à réaliser pour entretenir la portion de la flotte qui reste en vol mais aussi maintenir en condition opérationnelle celle qui reste au sol. Dans le cas d'Air France, 180 appareils sont immobilisés sur une flotte de 224 avions. Pour Air France Industries, cela nécessite le maintien d'un millier de mécaniciens sur le terrain (sur les 8 000 salariés que compte la division).En accord avec les recommandations constructeurs et les autorités, le groupe Air France a en effet opté pour un «» de ces 180 appareils, qui correspond à une immobilisation d'un à trois mois. «», nous explique Géry Mortreux, directeur général adjoint en charge de la maintenance d'Air France. Mais qui dit stockage ne dit pas abandon, loin s'en faut.Cette opération représente 150 heures de travail par appareil sur la période d'immobilisation. Une partie est représentée par la protection de l'avion : «», précise Géry Mortreux.Contrairement à Finnair (dont le stock de cales de roues était insuffisant au début de l'arrêt des opérations), Air France Industries n'a pas rencontré de problème majeur de pénurie dans le matériel de protection. «Passées ces opérations de protection, viennent les opérations d'entretien. «» En parallèle, les équipes interviennent sur «Géry Mortreux souligne également que les réservoirs carburant restent remplis à 10% ou 20%, là encore pour éviter des phénomènes d'assèchement des joints et des fuites à venir mais aussi parce qu'il faut allumer les moteurs toutes les semaines pour éviter un endommagement des systèmes internes de cet équipement conçu pour être utilisé tous les jours.Air France Industries a pris la décision de limiter ses opérations aux tâches essentielles : le soutien des avions en vol et le stockage. La première raison avancée est la protection des équipes sur le terrain. Tous les équipements nécessaires au respect des gestes barrière leur ont été fournis (masques, gants, gels, lingettes...) et l'organisation a été adaptée pour «», avec également une adaptation des lieux de travail. Par ailleurs, le groupe est très vigilant sur l'état de sa trésorerie. «», résume Géry Mortreux.La sortie de stockage actif des avions peut être un processus très rapide. «» Géry Mortreux précise toutefois qu'il y a aussi une question d'organisation et de mobilisation des équipes à gérer, en fonction du rythme de reprise.Il prévient également que si la date du début du déconfinement a été fixée au 11 mai, la flotte devra attendre plus longtemps avant d'être remise en service, notamment la flotte long-courrier qui est beaucoup plus tributaire de la réouverture des frontières. Ce qui peut avoir une incidence sur certains appareils immobilisés. «