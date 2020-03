Lufthansa Technik s'associe aussi à Safran pour la MRO du train d'atterrissage de l'Airbus A380

Lufthansa Technik veut devenir la société de MRO de référence pour l'entretien des trains d'atterrissage des A380. Elle a annoncé le 4 mars qu'elle avait conclu un accord à long terme avec Safran Landing Systems concernant les services sur ces équipements et la gestion des actifs, permettant aux deux partenaires de combiner leurs domaines respectifs d'expertise pour offrir des solutions de maintenance couvrant tous les aspects du système de train du Super Jumbo d'Airbus.



Safran Landing Systems est l'OEM ayant conçu l'atterrisseur avant de l'A380. Son expertise porte donc sur la roulette de nez et ses services sont principalement dispensés dans les installations de Singapour.



Lufthansa Technik a quant à elle récemment conclu un partenariat similaire avec Collins Aerospace qui entre en vigueur cette année pour le train principal de l'A380 - produit par l'ex-Goodrich, désormais intégré dans Collins. L'accord portait, comme avec Safran, sur la licence d'entretien et la gestion conjointe du pool de trains de la société américaine. Elle a donc les compétences sur l'ensemble de l'équipement (exercées dans ses installations de Londres).



Ainsi, les opératrices de l'A380 n'ont plus qu'un point d'entrée pour les questions concernant la maintenance de leurs systèmes de train : « les compagnies aériennes seront libres d'envoyer leur ensemble complet de trains d'atterrissage à l'un des partenaires, ce qui permettra d'éviter des processus complexes », résume Lufthansa Technik dans un communiqué.