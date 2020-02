MRO Middle East : AMES double la surface de ses installations de Dubaï pour intervenir sur les carters de soufflante des GE90

À la veille de l'ouverture du salon MRO Middle East, Aerostructures Middle East Services (AMES), coentreprise détenue à 50-50 par Safran Nacelles et Air France KLM E&M (AFI KLM E&M) a inauguré l'extension de son site de Jebel Ali (Dubaï).



AMES vient de doubler la surface de ses ateliers et de ses effectifs pour développer son activité la plus récente, à savoir la maintenance préventive des Fan Stator Modules (FSM) de réacteurs GE90 de General Electric (Boeing 777). La coentreprise avait en effet été retenue par une grande compagnie aérienne de la région pour effectuer les inspections de maintenance préventive (PMI) et les réparations associées de ses carters de soufflante. Un premier FSM avait ainsi été relivré mi-octobre.



Avec l'extension de son bâtiment, AMES s'est aussi doté d'équipements de pointe, tels que des systèmes d'inspection par ultrasons pour les panneaux composites et les composants métalliques des Fan Stator Modules. Les inspections de maintenance préventive (PMI) des carters de soufflantes des GE90-110/115B doivent être effectuées après 50 000 heures de vol, selon les spécifications dictées par le motoriste.



Pour rappel, le centre de maintenance de Jebel Ali s'est construit sur ses capacités de réparation de nacelles et autres éléments d'aérostructures composites pour toute la région du Moyen-Orient et la péninsule indienne. L'année dernière, AMES avait déjà étendu ses capacités à l'entretien des nacelles du LEAP-1A (famille A320neo), avec également en ligne de mire les nacelles du Trent 7000 (A330neo).



Les installations d'AMES à Jebel Ali fêteront leurs 10 ans d'existence cette année.