Safran modernise ses moyens de MRO à Tarnos

L'heure était à la sortie du tapis rouge sur le site de Safran Helicopters Engines à Tarnos (Nouvelle Aquitaine), ce 21 février. Ross McInnes, président du Conseil d'administration de Safran, Philippe Petitcolin, Directeur Général du groupe et Franck Saudo, président de Safran Helicopter Engines étaient tous trois présents pour accueillir la ministre des Armées Florence Parly, venue y inaugurer le campus industriel CAP 2020. Derrière cette appellation se cache un projet de modernisation du site de Tarnos qui a pour but d'améliorer fortement sa productivité sur l'activité MRO, grandement tournée vers le soutien aux flottes d'hélicoptères des forces françaises.



« C'est le vaisseau amiral du support et des services », annonce Franck Saudo au moment de présenter Tarnos,...