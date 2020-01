Airbus Helicopters labellise la solution TracingFlight d'Ixarys

Ixarys ne revient pas les mains vides du salon HAI Heli-Expo qui se tenait cette semaine à Anaheim (Californie). La société varoise spécialisée dans les logiciels de traçabilité vient en effet de voir sa solution TracingFlight labélisée par Airbus Helicopters, une nouvelle étape importante de son développement dans le secteur aéronautique. Ixarys a d'ailleurs récemment créé une filiale dédiée baptisée Wypert.



« C'est une très grande marque de confiance de la part d'Airbus Helicopters. En nous adossant à un grand OEM, nous venons de passer un cap » nous annonce Stéphane Le Floch, le Directeur de Wypert, depuis Anaheim. « Nous allons désormais faciliter le partage des données avec l'écosystème Airbus Helicopters et cela facilitera l'expérience des opérateurs » s'est-il réjoui.



Pour rappel, TracingFlight se décline en trois logiciels principaux : TracingNav (suivi de navigabilité - CAMO), TracingLine (gestion d'atelier de maintenance) et TracingDocs (coffre-fort numérique pour l'accès à la documentation technique).



TracingNav a été déclinée dans une version dédiée aux hélicoptères il y a quelques mois et c'est cette activité qui est récompensée par Airbus Helicopters en venant rejoindre son réseau de fournisseurs de systèmes d'information de maintenance (MIS). L'hélicoptériste européen peut ainsi collecter les données de ses appareils pour alimenter les algorithmes d'analyses de ses offres de solutions prédictives.



Stéphane Le Floch nous a également expliqué que les principales différences apportées pour la version de TracingNav dédiée aux hélicoptères étaient liées aux « compteurs atypiques » propres aux différents cycles spécifiques du monde des hélicoptères par rapport aux voilures fixes.



« Nous sommes encore au début de cette aventure, mais c'est un monde que je connais bien » nous expose Stéphane Le Floch qui a rejoint Ixarys en septembre dernier avec une solide expérience de près de trois décennies consacrée au monde des voilures tournantes.



Il souligne par ailleurs que les solutions TracingFlight ont été retenues l'année dernière par l'activité « Prototype » d'ATR pour sa gestion du maintien de Navigabilité (TracingNav) et par Derichebourg ATIS Aéronautique pour les transitions d'appareils (avec TracingNav et TracingDocs).