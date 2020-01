Airbus A350 : un premier réacteur Trent XWB révisé et relivré par N3

N3 Engine Overhaul Services, la coentreprise de Rolls-Royce et Lufthansa Technik spécialisée dans l'entretien de réacteurs de la famille Trent du motoriste britannique, a assuré pour la première fois une visite de révision pour un Trent XWB. Le réacteur a rejoint la flotte d'A350-900 de Lufthansa basée à Munich fin décembre.



Cette toute première visite en atelier d'un Trent XWB-84 dans l'établissement de N3 à Arnstadt marque l'aboutissement du développement de sa quatrième capacité de maintenance de réacteurs, après les Trent 500 (A340-500/600), Trent 700 (A330) et Trent 900 (A380). Les équipes de N3 s'étaient minutieusement préparées depuis de nombreux mois, avec une formation initiale et des mises en pratique intensives sur un réacteur d'essais.