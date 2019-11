Airbus se positionne sur les essais de furtivité

Airbus Defence & Space a profité de la tenue de briefings médias consacrés à ses activités pour dévoiler un projet de R&T portant sur la furtivité, conduit depuis plus d'une décennie pour le compte du ministère allemand de la Défense. Le programme LOUT - Low observable UAV testbed - revêt la forme d'un démonstrateur hébergé dans une chambre anéchoïque, située sur le site de Manching, non loin de Munich, en Allemagne.



L'objectif de ce projet est de pouvoir disposer d'un banc d'essais, non destiné à voler pour l'instant, afin de tester et de mesurer les travaux portant notamment sur la réduction des signatures radar, infrarouge, visuelle ou encore acoustique. « Il s'agit de pouvoir amener toutes nos idées dans...