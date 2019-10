NBAA 2019 : Rolls-Royce en dit un peu plus sur le Pearl 700

Le monde de l'aviation d'affaires a découvert le Pearl 700 avec le lancement du G700 de Gulfstream, le 21 octobre. Il a fallu attendre un jour de plus pour que Rolls-Royce présente officiellement son nouveau moteur à la convention américaine de la NBAA. Comme son nom l'indique, il s'agit du deuxième modèle de la famille Pearl, dévoilée à Ebace en 2018. Le motoriste britannique confirme ainsi son retour dans l'aviation d'affaires. Un retour auquel participe Safran Nacelles (voir encadré).



Comme le Pearl 15, le Pearl 700 s'appuie sur une architecture héritée du BR700, conçu dans les années 1990, combinée avec des technologies issues du démonstrateur Advance2 pour le générateur de gaz. Il comprend une soufflante monobloc de 133 cm de diamètre dotée 24 aubes, suivie d'un compresseur haute pression (HP) de dix étages, dont six disques aubagés monoblocs en titane, une turbine HP de deux étages et une turbine basse pression (LP) de quatre étages. Cette configuration est là aussi très proche du Pearl 15, si ce n'est que la soufflante de ce dernier n'est que de 122 cm et que sa turbine LP ne comprend que trois étages.



Rolls-Royce n'a pas communiqué le taux de compression global, ni celui de dilution de son nouveau moteur. Il s'est contenté d'indiquer que le compresseur HP présentait un taux de compression de 24:1. A titre de comparaison, le Pearl 15 affiche des taux de compression de 43:1 et de dilution de 4,8:1.



Le Pearl 700 offre ainsi une puissance maximale au décollage de 18 250 livres (81,20 kN), soit 8% de plus que le BR725 (qui équipe le G650ER) et 21 % de plus que le Pearl 15 en conditions ISA+15. Rolls-Royce revendique un rapport poussée/poids amélioré de 12 % par rapport au BR725, ainsi qu'un rendement supérieur de 5 %.



Développé au Centre d'excellence pour les moteurs d'aviation d'affaires de Dahlewitz, en Allemagne, le Pearl 700 est actuellement en cours d'essais selon Rolls-Royce. Des moteurs ont d'ailleurs été livrés à Gulfstream qui a déjà assemblé deux G700 et procédé à des mises en route. Le premier vol est prévu pour le premier semestre 2021 et l'entrée en service en 2022.