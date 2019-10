GECAS et IAI lancent une version tout cargo du Boeing 777-300ER

GECAS et Israel Aerospace Industries (IAI) ont lancé un nouveau programme de conversion d'avion tout cargo en se basant sur la plateforme 777-300ER de Boeing. Le programme 777-300ERSF (Special Freighter), déjà baptisé le « Big Twin », devrait entrer en service fin 2022.



Le prototype, un avion opéré actuellement par Emirates, sera fourni par le loueur américain et sera converti par IAI à Tel Aviv à partir de décembre 2020 sur une durée de deux ans. Les conversions suivantes ne prendront ensuite qu'entre quatre et cinq mois.



Il s'agit du tout premier programme de conversion concernant la famille 777 de Boeing, l'avionneur américain proposant pour sa part son 777 Freighter directement sortie d'usine, la version tout cargo du 777-200LR.



Le 777-300ERSF vise ici clairement la succession des 747-400F et les opérateurs transportant du fret au poids volumétrique faible, à l'instar des spécialistes du transport de colis express et les acteurs du e-commerce.



Le « Big Twin » se positionne d'ailleurs aussi comme un appareil venant parfaitement s'intégrer dans les flottes des opérateurs disposant déjà de 777 Freighter, l'appareil affichant une très grande communalité avec le gros biréacteur cargo proposé par Boeing, à savoir les mêmes moteurs (GE90-115B), la même qualification pour les pilotes, 90% de tâches communes en termes de maintenance et bien évidemment la même section de fuselage, donc les mêmes palettes et containers.



Selon GECAS et IAI, le 777-300ERSF affichera une consommation en carburant par tonne réduite de 21% par rapport au 747-400F tout en proposant 25% de volume en plus que le 777 Freighter. Son rayon d'action sera de 4650 nautiques (8600 km) à pleine charge (101,6 tonnes de fret au maximum).



GECAS s'est déjà engagé sur 15 appareils fermes (dont le prototype) et 15 options supplémentaires, tous les avions provenant directement de son portefeuille.