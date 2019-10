 MRO Europe 2019 : Le Pool Program d'Embraer fait le plein en Asie

Embraer affiche complet pour sa pool party en Asie. Plus sérieusement, le constructeur brésilien a annoncé que l'ensemble des opérateurs d'E-Jets basés en Asie - à l'exception de la Chine - avaient rejoint son programme de maintenance mutualisé « Pool Program ». Il ne manquait plus que Myanmar National Airlines, avec qui un contrat a été signé en ouverture du salon MRO Europe, qui se tient du 15 au 17 octobre à Londres.



Le Pool Program couvre désormais 60 appareils dans la région en service chez six opérateurs dans quatre pays. Myanmar National Airlines ne possède que deux E190 de seconde main, mais d'autres compagnies ont des flottes plus importantes. C'est le cas de Japan Airlines, avec 14 E170 et 18 E190, suivi de Fuji Dream Airlines avec 14 E170/175. Les compagnies japonaises sont suivies par Airnorth et Cobham Aviation Services en Australie, avec respectivement cinq E170 et un E190, et Mandarin Airlines à Taïwan, avec six E190.



« Dans une région où nos opérateurs d'E-Jet atteignent constamment un haut niveau de performance, le taux de souscription de 100% au Pool Program est le reflet de la confiance de nos clients dans notre excellent soutien » s'est félicité Johann Bordais, PDG d'Embraer Services & Support. L'objectif est maintenant de confirmer ce score avec les E-Jets de deuxième génération (E-Jets E2), qui vont arriver dans la région cette année avec la livraison de deux E190-E2 à Air Kiribati.



Les compagnies clientes du Pool Program bénéficient « d'une couverture complète pour la réparation des composants et des pièces, la maintenance de la cellule et un accès illimité à un large stock de composants dans les centres de distribution d'Embraer ». Pour l'Asie-Pacifique, le centre logistique du constructeur brésilien est situé à Singapour.