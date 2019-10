MRO Europe 2019 : Lufthansa Technik et GE Aviation inaugurent Xeos

Le nouvel atelier moteur de Lufthansa Technik n'aura pas mis longtemps à sortir de terre. La société MRO et son partenaire GE Aviation ont inauguré quelques jours avant l'ouverture du salon MRO Europe leur nouveau centre à Sroda Slaska (près de Wroclaw). Baptisé Xeos et agréé Part 145, il est spécialisé dans la réparation et l'entretien des GEnx-2B (pour Boeing 747-8) et GE9X (pour les futurs 777X). Le chantier de construction n'a duré que seize mois.



En effet, il est déjà opérationnel depuis le mois d'avril, date à laquelle il a reçu son premier moteur - même si, au lancement du projet, l'ouverture était prévue pour fin 2018. Au total, vingt moteurs seront traités cette année dans ces nouvelles...