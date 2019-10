Aurigny Air Services a choisi KLM UK Engineering pour la maintenance lourde de son E-Jet

À quelques jours seulement du salon MRO Europe qui se tiendra à Londres du 15 au 17 octobre, KLM UK Engineering, filiale britannique d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) annonce la signature d'un contrat avec la compagnie régionale Aurigny Air Services.



Il s'agit plus précisément d'un contrat à long terme concernant les grandes visites de maintenance de son unique Embraer 195, un appareil arrivé dans la flotte d'Aurigny en juin 2014. Les grandes visites seront réalisées au centre de KLM UK Engineering à Norwich.



« Nous nous réjouissons de travailler avec KLM UK Engineering. Nous avons fait l'objet d'un processus de sélection rigoureux et nous avons pensé que KLM UK Engineering nous offrirait le meilleur soutien que nous recherchions pour répondre à nos futurs besoins de maintenance de la base d'Embraer » a déclaré John-Paul Williams, le directeur technique du groupe Aurigny Air Services.



Aurigny Air Services est une compagnie régionale basée à Guernesey. Elle réalise plus de 14 000 vols par an vers 11 destinations au moyen d'une flotte comprenant aussi 4 ATR et 4 Dornier Do 228/228NG.