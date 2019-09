 MRO Asia-Pacific : Une année de faits particulièrement marquants pour le secteur de la maintenance en Asie

À l'occasion du salon MRO Asia-Pacific 2019, le Journal de l'Aviation revient sur les principaux faits marquants de ces 12 derniers mois concernant le secteur de la maintenance en Asie (nouvelles activités, implantations, développements, projets...).



Chine



GAMECO a démarré la construction d'un nouveau hangar de 98 000 m2 sur la plateforme aéroportuaire de Canton-Baiyun qui pourra accueillir 6 avions gros-porteurs (A380 et 777) et 5 monocouloirs simultanément. Les capacités de la division MRO de China Southern pourront effectuer jusqu'à 30 grandes visites en parallèle avec ses trois hangars.



Safran Landing Systems va bientôt ouvrir un nouveau centre de réparations pour ses équipements à Xi'an, en partenariat avec la compagnie aérienne China Eastern.



MTU Aero Engines et China Southern ont prolongé de 20 ans, jusqu'en 2051, le contrat régissant leur coentreprise MTU Maintenance Zhuhai. La JV vient par ailleurs d'étendre ses capacités à 450 visites d'entretien annuelles et vient de...