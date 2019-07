Le Royaume-Uni et la Suède s'engagent ensemble dans l'aviation de combat du futur

La secrétaire d'État à la Défense britannique Penny Mordaunt et son homologue suédois Peter Hultqvist ont signé le 18 juillet une lettre d'intention pour « explorer les possibilités de développement conjoint de capacités liées à l'aviation de combat du futur ». L'objectif est double : il s'agit à la fois de lancer des réflexions conjointes sur le développement de nouvelles capacités, avec la possibilité de moderniser les flottes Eurofighter et Gripen, mais également de plancher sur le futur système de combat aérien.



Cet accord représente le « point de départ » pour analyser les conditions d'une coopération industrielle plus poussée, même s'il ne s'agit pas d'un engagement à long terme et qu'il n'est frappé d'aucune condition d'exclusivité - les deux pays étant libres d'engager des études de développement avec d'autres nations. La Suède et Saab n'intègrent ainsi pas officiellement le programme Tempest, lancé en juillet 2018, mais les travaux de développement engagés entre les deux pays pourront servir de base dans le cadre d'une potentielle coopération.



Saab a cependant d'ores et déjà lancé des travaux et des études de faisabilité sur le système de combat aérien futur avec les industriels impliqués dans le programme Tempest. Les premières conclusions ont servi à identifier les synergies possibles dans le cadre de futurs travaux de développement. Si ce n'est pas un engagement formel dans le programme Tempest, la probabilité est cependant assez forte pour que l'industriel suédois finisse par se rallier au projet britannique.



Dévoilé lors de l'ouverture du salon aéronautique de Farnborough en juillet 2018, le programme Tempest est le pendant britannique du projet de SCAF frano-germano-espagnol - soit un avion de combat de sixième génération, intégré et interconnecté au sein d'un vaste système de systèmes (avions, drones...). La « Team Tempest » regroupe le ministère de la Défense, BAE Systems (intégration des systèmes), Rolls-Royce (motorisation), Leonardo UK (capteurs) et MBDA (armement). La possibilité d'intégrer d'autres partenaires industriels - et donc institutionnels - a par ailleurs été évoquée dès le départ.