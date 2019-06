Bourget 2019 : Olivier Andriès (Safran Aircraft Engines), « Nous avons proposé un nouveau moteur »

A quelques jours du salon du Bourget 2019, le Journal de l'Aviation a rencontré Olivier Andriès, président de Safran Aircraft Engines. Transition du CFM56 vers le LEAP, montée en cadence, retour à l'heure déboires du 737 MAX et motorisation du NMA, avancées du SCAF ou encore évolution du M88... il aborde avec nous les grands sujets qui feront l'actualité du motoriste pendant le plus important événement aéronautique et spatial mondial, mais aussi tout au long de l'année 2019.



Après cette année 2018 réussie sur le plan commercial, qu'attendez-vous du salon du Bourget qui s'ouvre dans quelques jours ?



Les salons sont de grands rendez-vous commerciaux et une caisse de résonnance. Il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'annonces faites par les deux grands avionneurs, je suppose, mais aussi de notre part et celles des autres motoristes. Il y a des campagnes en cours, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce stade.



La transition entre le CFM56 et le LEAP s'est plutôt bien passée en 2018. Quels sont vos objectifs en 2019 ?



En 2019, notre objectif est de livrer au moins 1 800 moteurs LEAP, après en...