Magnetic MRO veut s'imposer sur le segment des gros-porteurs

Après l'acquisition de la société néerlandaise Direct Maintenance, Magnetic MRO étend ses capacités sur le secteur de la maintenance des gros-porteurs. Elle annonce en effet avoir obtenu l'accord de l'EASA pour proposer des services CAMO (maintien de la navigabilité) sur A330, 777 et ERJ145.



« L'extension de la compétence CAMO, qui ajoute de nouveaux gros-porteurs à notre portefeuille, complète notre récente acquisition », indique Andrei Pavlov, le directeur de cette activité chez Magnetic MRO. Il fait ainsi référence au rachat de Direct Maintenance, finalisé en février mais révélé au début du mois de mars, et à l'intégration de son activité de maintenance en ligne pour A380 et 787 dans les activités de Magnetic MRO.



Andrei Pavlov laisse...