ATR allonge ses intervalles de maintenance

ATR a réussi à améliorer encore la disponibilité de ses avions. L'avionneur a annoncé le 25 février qu'il avait obtenu la certification de l'EASA lui permettant d'espacer les intervalles entre les visites de maintenance de type A. Actuellement à 500 heures, ils passent désormais à 750 heures.



ATR estime que les compagnies opérant ses biturbopropulseurs - car toutes les séries sont couvertes par cette certification - gagneront une journée d'exploitation toutes les 1 500 heures de vol grâce à la suppression de l'une des trois visites.



L'avionneur travaille en permanence à améliorer les politiques de maintenance de ses appareils, ce qui contribue à les rendre plus efficaces et à améliorer leur intérêt pour les compagnies aériennes.



Tom Anderson, directeur des Programmes et du Service Client d'ATR, indique que cette attention apportée au soutien va aller plus loin. « La prochaine étape consiste maintenant à faire de même pour les visites de type C afin de permettre à nos avions de voler encore davantage. »